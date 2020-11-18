Минтруд отчитался о перевыполнении плана по заключению соцконтрактов с малоимущими

Число социальных контрактов, заключенных в регионах России с начала года, на четверть превысило запланированное, сообщили в Минтруде.

В рамках таких соглашений малоимущие граждане могут получить целевые выплаты, направленные на решение вопросов с поиском работы, переобучением, развитием подсобного хозяйства или собственного дела. Пока воспользоваться контрактами можно в пилотных регионах, со следующего года запустить проект планируют по всей России.

Всего с начала года в России было заключено более 85 тыс. социальных контрактов, что на 25% превышает изначально запланированные показатели, пишут «Известия».

Самым востребованным из возможных направлений стало преодоление трудной жизненной ситуации — его выбрали 42 тыс. семей (49,2% от общего количества контрактов). Вторым по популярности стал контракт, предполагающий помощь в поиске работы — им воспользовались 32,4 тыс. семей (37,9%).

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Социальный контракт направлен на помощь малоимущим гражданам и семьям. Заключив соглашение с социальными службами, они могут получить целевые средства на то, чтобы улучшить свою жизненную ситуацию, например дополнительное пособие на время поиска работы или прохождения учебы, а также единовременную выплату на развитие собственного дела.

Отличие социального контракта от обычных пособий заключается в том, что выплаты направлены не столько на постоянную поддержку, сколько на то, чтобы человек получил возможность встать на ноги и наладить собственный постоянный заработок, подчеркивают в Минтруде.

Сейчас проект реализуется в 21 пилотном регионе, с 2021 года его планируют распространить на всю страну. Ранее Минтруд обещал выделить на эти цели 22 млрд рублей.