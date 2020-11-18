Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Предлагают разрешить клиентам банков блокировать свои карты на 25 дней при подозрительных операциях

Клиентам банков хотят дать возможность блокировать переводы по картам на срок до 25 дней, если есть подозрение, что получатель платежа — мошенник.

Поправки в закон о национальной платежной системе направили в ЦБ от Ассоциации банков «Россия».

Поправками предлагают изменить банков, которые они могут совершать для борьбы с мошенническими переводами, когда клиент сообщает, что операции по карте проводятся без его согласия. Клиент должен успеть это сделать не позднее следующего дня после того, как банк получил уведомление о совершении транзакции. Сейчас закон позволяет проводить процедуру оспаривания транзакции только до зачисления средств на счет получателя. Максимальный срок приостановки транзакции составляет пять дней.

«Для противодействия мошенничеству сейчас оперативно и законным путем осуществить действия, препятствующие снятию или переводу похищенных денежных средств с промежуточного или конечного счета, не представляется возможным, так как отсутствуют правовые основания для блокировки уже зачисленных на счет злоумышленника средств и кредитные организации не могут отказать в выдаче денег со счета мошенника», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению банков, поправки дадути возможность увеличить объем возврата похищенных средств до 30%.

Из материалов «РБК».

📌 Реклама
⚡ Бух! Молния – самые краткие и быстрые бухновости
Подписаться

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама