Льготная ипотека позволяет приобретать большие по площади квартиры, считают в ДОМ.РФ

Льготная ипотека позволяет приобретать квартиры чуть больше по площади, чем средняя. Такого мнения придерживается Аналитический центр ДОМ.РФ.

Наибольшая средняя площадь покупаемого в рамках программы жилья — в Кабардино-Балкарии (более 67 кв. м) и Северной Осетии (почти 64 кв. м). Также в лидерах по площадям — Калмыкия, Брянская область и Дагестан.

В Москве по программе покупают квартиру средней площадью 52 кв.м., тогда как размер средней квартиры — около 54 кв.м. В Подмосковье заемщики выбирают квартиры в 47 кв.м., тогда как средняя площадь жилья в новостройках — 43 кв.м.

Пока даже с учетом роста цен на жилье программа ипотеки с господдержкой позволяет заемщикам экономить около 10% совокупных расходов по ипотеке. Однако при росте цен на 17,5% эта выгода потеряется, предупреждает руководитель Аналитического центра Михаил Гольдберг.

«Одновременно с мерами по расширению платежеспособного спроса необходимо создавать условия для роста предложения жилья, чтобы не допустить дальнейшего повышения цен, который может нивелировать весь положительный эффект от снижения ставок по ипотеке», — считает он.

На «Клерке» недавно писали о росте цен на новостройки из-за льготной ипотеки.

По материалам «РГ».