Временные правила по отпускам северных сотрудников продлят до конца 2021 года

На федеральном портале опубликован проект поправок в Постановление Правительства № 887 «Об особенностях правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в 2020 году».

Напомним, этот документ, в том числе, регулирует правила оплаты проезда в отпуск работников из Крайнего Севера.

На основании ст. 325 ТК раз в два года северным сотрудникам и их несовершеннолетним детям за счет работодателя возмещается стоимость проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно. Это право возникает вместе в правом на отпуск.

По закону эти выплаты сгорают, если работник не воспользовался ими в срок. Однако в этом году из-за угрозы распространения коронавируса большинство поездок пришлось отложить.

Постановление № 887 предусматривает, что компенсацию за оплату стоимости проезда и провоза багажа, не использованную в 2020 году, можно будет получить в 2021 году.

Теперь действие Постановления продлевают до 31.12.2021.

Кроме того, проектом предусмотрено, что на несовершеннолетних детей работника, которым в 2020 или 2021 году исполнилось либо исполнится 18 лет, распространяется право на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда к месту отпуска и обратно, если работник не воспользовался этим правом соответственно в 2020 или 2021 году.