Как оформить трудовые отношения с иностранцами, чтобы потом не было мучительно больно. Бесплатный вебинар 23 ноября

Иностранные работники — это не только дешевая рабочая сила (не всегда), но и источник потенциальных проблем для работодателя. Которые очень легко могут стать реальными.

К примеру, если в трудовом договоре с иностранцем нет сведений о патенте, разрешении на работу или разрешении на проживание — организация попадет на штраф до 800 тысяч рублей. А могут и административное приостановление деятельности до 90 суток добавить.

А если иностранному работнику платить зарплату не на карту, а наличкой из кассы — тут штраф будет за каждую выплату, от 75 до 100% от ее размера. Поскольку — нарушение валютного законодательства.

И это — только верхушка айсберга. А из чего он состоит полностью — вы узнаете на партнерском вебинаре от «Альянс Трудовая Миграция» и Центра обучения «Клерка»: «Оформление иностранных граждан в штат». Вебинар бесплатный, состоится 23 ноября с 12:00 по 13:30.

Почему вам нужен этот вебинар

1) Потому что без помощи специалиста вы не разберетесь:

в визовых/безвизовых правилах документах, которые надо отправлять в МВД (и как их правильно заполнять);

в правилах квотирования;

в оосбенностях оформления высококвалифицированных специалистов.

2) Потому что штрафы по миграционному законодательству — драконовские!

Записывайтесь прямо сейчас! Вебинар от профессионалов своего дела, и — бесплатный.