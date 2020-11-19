Обязательный аудит для малых предприятий отменят. Проект прошел первое чтение в Госдуме

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предполагающий отмену обязательного аудита для субъектов малого предпринимательства.

Финансовые критерии обязательного аудита будут увеличены, соответственно: по выручке с 400 млн до 800 млн рублей; по сумме активов бухгалтерского баланса — с 60 млн до 400 млн рублей. Таким образом, большинство малых предприятий, наконец, перестанет тратить деньги на обязательный аудит, который им не нужен.

В этом же проекте есть измнения для фондов и акционерных обществ. Под обязательный аудит будут попадать только АО, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам. А фонды — только те, у которых за предшествующий отчетному год поступления имущества и денег превышают 3 млн руб. Исключения — государственные внебюджетные фонды, специализированная организация управления целевым капиталом и фонд, имеющий статус международного.

Кроме того, законопроект предусматривает уточнение определения Кодекса профессиональной этики аудиторов, обеспечивающее полное раскрытие содержания этого документа. Также устанавливается, что основой разработки Кодекса профессиональной этики аудиторов и правил независимости аудиторов и аудиторских организаций является кодекс профессиональной этики, принимаемый Международной федерацией бухгалтеров.