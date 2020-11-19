На столичном портале поставщиков зарегистрировались более 200 тысяч организаций и предпринимателей

На портале поставщиков в столице на сегодняшний день зарегистрировались около 200 тысяч предпринимателей и компаний. Из них 40 тысяч — в текущем году.

Об этом сообщил заммера по экономической политике Владимир Ефимов.

«Мы видим, что за семь лет работы портал поставщиков приобрел статус федерального проекта. В настоящий момент он объединяет поставщиков со всей страны и заказчиков из Москвы и еще 36 регионов. С начала 2020 года на платформе для совершения закупок малого объема зарегистрировалось почти 40 тысяч поставщиков. Всего на портале сейчас работают уже более 200 тысяч поставщиков, 40% из которых — региональные компании и предприниматели», — рассказал он.

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Он также уточнил, что 90% всех поставщиков — представители малого и среднего бизнеса, доля индивидуальных предпринимателей составляет 14%.

Больше всего на портале зарегистрировано представителей бизнеса из:

Москвы (119,1 тыс.);

Московской области (20,6 тыс.);

Пермский край (7,4 тыс. поставщиков);

Санкт-Петербург (5,9 тыс.);

Краснодарский край (3,4 тыс.).

По словам главы департамента Москвы по конкурентной политике Ивана Щербакова, за первые 10 месяцев 2020 года между региональными поставщиками и столичными заказчиками на портале было заключено 59,4 тыс. контрактов на общую сумму 8,5 млрд рублей, что составляет порядка 30% от общего объёма закупок московских заказчиков на портале.

Чаще всего московские заказчики закупают у региональных поставщиков медицинские, строительные и хозяйственные товары.

По материалам «Интерфакс».