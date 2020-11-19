Законопроект о наказании YouTube и других иностранных платформ за цензуру российских СМИ внесли в ГД. Накажут статусом

В Госдуму внесли законопроект о наказании для иностранных интернет-платформ за цензуру в отношении российских СМИ.

Проект № 1058572-7 внесен группой депутатов от «Единой России».

Законопроектом хотят ввести «статус владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

Право присвоить этот статус планируют дать генпрокурору и МИД РФ. Эти ведомства будут присваивать статус владельцу интернет-ресурса, «допускающего в том числе дискриминацию в отношении материалов российских средств массовой информации».

Такое решение может быть принято при блокировке сайтом доступа к общественно-значимой информации по признаку национальности, языка или в связи с введением санкций в отношении России или ее граждан, говорится в пояснительной записке.

«Актуальность принятия законопроекта обусловлена многочисленными фактами необоснованного ограничения доступа граждан Российской Федерации к информации российских СМИ со стороны отдельных интернет-ресурсов, в том числе зарегистрированных за пределами Российской Федерации»,— пояснили авторы.

Недавно на «Клерке» писали о том, что Роскомнадзор рекомендовал российским СМИ не публиковать матекриалы на YouTube, а использовать для этого росийские платформы.

По материалам «Коммерсантъ».