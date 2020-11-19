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Принят закон, улучшающий положение владельцев налогооблагаемого имущества.

Федеральная налоговая служба сообщает о принятии закона, улучшающего положение владельцев налогооблагаемого имущества.

Налоговые льготы физических лиц будут учитываться с налогового периода, в котором у плательщика возникло право на них, а не с момента, когда соответствующая информация поступила в налоговый орган. Это правило начнет действовать с момента публикации закона. Он пока еще не подписан Президентом РФ, но это произойдет на этой неделе.

С 2021 года вводится беззаявительный порядок предоставления налоговых льгот для ветеранов боевых действий, сведения о которых размещены в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.

В случае гибели или уничтожения транспортного средства исчисление транспортного налога может прекращаться с первого числа месяца гибели или уничтожения такого объекта, а не с момента его снятия с регистрационного учета.

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Изменение кадастровой стоимости недвижимости будет учитываться при определении налоговой базы в текущем и предыдущих налоговых периодах, если это предусмотрено законодательством о государственной кадастровой оценке. Например, если кадастровая стоимость уменьшается из-за исправления технической ошибки в сведениях Единого государственного реестра недвижимости или внесения изменений в акт об утверждении результатов определения кадастровой стоимости.

Сведения об измененной вследствие установления рыночной стоимости кадастровой стоимости объекта недвижимости будут учитываться с даты начала применения для целей налогообложения изменяемой кадастровой стоимости.

Отменяются ограничения количества налоговых периодов, за которые можно проводить перерасчет налога на имущество физических лиц в связи с заявлением о предоставлении льготы, право на которую возникло более трех лет назад.
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Вводится понижающий коэффициент 0,6. Он применяется при исчислении налога на имущество физических лиц для вновь образованных объектов недвижимости с четвертого периода, в котором налоговая база определяется исходя из кадастровой стоимости.

С 1 июля 2021 года перерасчет транспортного налога физического лица можно будет проводить только, если он не влечёт увеличение ранее уплаченной суммы этого налога (независимо от оснований перерасчета).

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