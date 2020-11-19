Какой датой оформлять увольнение умершего сотрудника, и кому выплатить все полагавшиеся ему деньги?

Если сотрудник умирает, а организация об этом узнает позже, какой датой оформить увольнение? И как быть с зарплатой умершего, и другими выплатами?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«У меня сотрудник (пенсионер, не знаю, важно это или нет в данном случае) с сентября с инсультом на больничных. И тут мне сообщают, что он скончался уже 10 (!) дней назад. Каким числом приказ об увольнении — датой смерти или той датой, когда документы принесут? Есть ли варианты выплатить остаток налом родственникам (получал на карту)?».

В комментариях посоветовали подавать датой свидетельства о смерти. А по СЗВ-ТД, пишут, до конца этого года не штрафуют.

Но есть комментарий, что так-то организация день-в-день о смерти сотрудника может и не узнать. И вот что пишут:

«Вообще-то по логике, организация не обязана день-в-день узнавать о смерти сотрудника, тем более, что он был на больничном и предприятие не интересуется каждый день о состоянии здоровья. Так что, если не брать то, что „в 2020-м не штрафуют“, то основания для начисления штрафов можно опротестовать. То есть подавать по факту уведомления».

Кто-то делится подобным случаем, заодно рассказали как с зарплатой умершего поступили.

«Был такой же случай, дней только меньше, не суть, уволили днем смерти. А вот с зарплатой поступили скорее по совести, было написано заявление задним числом что зп перечислить на карту жене. Ибо срок 6 месяцев по наследству не кто не отменял, а деньги нужны. Ну это лично наш случай, просто как было».

На это ответили, что зарплату умершего вылатят тем, кто хоронил.

«Здесь не учитывается срок по наследству, выплачивается тому, кто хоронит, у кого на руках свидетельство о смерти».

Вот более подробный комментарий, как поступать:

«Приказ датой, когда принесли документы, дата увольнения — дата смерти, близкий родственник (родитель, супруг или ребенок) пишет заявление, к нему прикладывается паспорт родственника, документ о родстве, банковские реквизиты родственника. Боллист тоже может родственник получить, у нас прямые выплаты, собираем пакет документов и несём в ФСС, они выплачивают. Когда были не прямые выплаты, также собирали пакет документов и несли в ФСС».

И напоследок — НДФЛ с зарплаты умершего не нужно исчислять и платить:

«И не удерживайте НДФЛ когда будете выплачивать супруге его ЗП. Умерший утрачивает статус налогоплательщика имущественных налогов».

То же самое и о части взносов:

«И страховые взносы тоже не на все выплаты начисляются. То есть на то, что было начислено до его смерти, взносы начисляют. А то, что после его смерти — нет. То есть кно, например, не облагается. А если бы ему бы до смерти, например, начислена премия, а выплачена родственникам, то страховые взносы есть».