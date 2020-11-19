Егоров рассказал Путину о трех ипостасях налоговой. И о приросте количества самозанятых

Глава ФНС Егоров отчитался Путину по текущей деятельности ФНС. Так, он рассказал об успехах цифровизации работы Службы и о том, что это в итоге дало.

Егоров рассказал о трех ипостасях, в уоторых сейчас работает ФНС.

Первая — это сбор налогов. Тут он обратил внимание и на ограничение добычи нефти, и на сжатие спроса и предложения не только у нас, но и по всему миру. А также, меры по поддержке бизнеса в панедмию, в том числе и налоговые послабления.

«В итоге, если во втором квартале у нас снижение поступлений составило 26 процентов, то уже по итогам 10 месяцев поступления составили 16,9 триллиона рублей, я говорю о консолидированном бюджете, и это минус 11 процентов» — сказал Егоров.

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При этом, субсидии бизнесу для сохранения занятости и снижение взносов для МСП дали положительный результат по поступлениям в казну.

По второй ипостаси, цифровизации, он рассказал следующее.

«Наши технологии, наши компетенции в цифровизации помогли реализовать меры поддержки бизнесу: это и субсидии на поддержку заработной платы — более 91 миллиарда рублей, это блокчейн-платформа, которую мы развернули для того, чтобы помогать в выдаче льготных кредитов, где по первой и второй программе было выдано более 500 миллиардов рублей» — отметил глава ФНС.

И наконец, самозанятые граждане. Егоров отчитался, что самозанятым вернули уплаченный налог за прошлый год. И начислили бонусы на 15 млрд.

Всего, по словам Егорова, работают уже более 1 миллиона 300 тысяч самозанятых.

На вопрос Путина, увеличилось ли количество самозанятых, глава ФНС ответил, что прирост каждый месяц — по 5000 человек.