Егоров заявил о планируемых поступлениях 20,5 трлн рублей консолидированного бюджета

Глава ФНС рассказал Президенту об итогах этого года по налоговым поступлениям в бюджет. А Путин отметил стабилность поступлений не от нефти и газа.

На вопрос Путина о том, каковы итоги этого года, Егоров сказал:

«Если говорить о результатах этого года, то мы планируем выйти на 20,5 триллиона рублей консолидированного бюджета (это минус 10 процентов к прошлому году). Если мы говорим о том, чтобы отложить и посмотреть, как без фактора углеводородов складываются поступления, то мы выходим ноль в ноль, то есть мы выходим ровно с теми же поступлениями, что были в том году»..

Путин заметил, что это хорошо, и ненефтегазовый доход у бюджета стабильный. А на предположение Президента о том, что может по итогам года не в ноль, а чуть выше бюджет выйдет, Егоров сказал:

«Мы, как всегда, консервативны, поэтому посмотрим конец года. Надеюсь, что, может быть, какой-то плюс покажет. Тут главное — не передавить».

Также Егоров заявил, что у россиян уходит привычка не платить налоги.