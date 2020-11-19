Систему пенсионного страхования назвали людоедской и предложили упразднить ПФР

«По сути, у нас выстроена людоедская система пенсионного страхования, которая отнимает у большинства россиян 22 % доходов, но всё равно не может обеспечить достойных пенсий. Чудовищная неэффективность этой системы сама по себе несет колоссальные политические риски, а все попытки исправить делают её только хуже, так как исправлять проблему маленьких пенсий предлагают исключительно за счет самих пенсионеров, нынешних и будущих», — заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Он считает, что необходимо вернуться к выплатам пенсии из бюджета, а пенсионные выплаты из доходов граждан направлять туда же.

«Во-первых, это снизит риски от неэффективного инвестирования пенсионных накоплений, во-вторых, срежет все нецелевые расходы, включая оплату дворцов и раздутого штата ПФР. Наконец, это даст пенсионерам хоть какие-то твердые гарантии», — сказал Миронов.

Он отметил, что идея пенсионного страхования с помощью специальных фондов провалилась.

Средняя страховая пенсия в России едва превышает прожиточный минимум, а с накопительными пенсиями всё ещё хуже: в 2022 году их средний размер не превысит 1300 рублей.

«Даже повышение пенсионного возраста на пять лет не спасло ситуацию. Пришло время признать: действующая пенсионная система не обеспечит достойных пенсий, она банкрот», — констатировал политик.