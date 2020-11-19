ФНС планирует упростить мобильные приложения и объединить все услуги и сервисы в один

Руководство ФНС поделилось планами на будущее. В частности, это объединение всех сервисов и услуг в одном, а также совершенствование мобильных приложений.

Об этом рассказали на коллегии, посвященной 30-летию образования ведомства, пишут на сайте ФНС.

«В следующем году ФНС также планирует сконцентрироваться на упрощении мобильных приложений и объединении всех сервисов и услуг в одном. Кроме того, в ближайшее время в Личный кабинет физлица будет внедрен чат-бот, который запущен с весны, а затем появится возможность обращаться к роботу и за голосовыми консультациями. Ожидается, что это снизит нагрузку на контакт-центр».

А замруководителя ФНС Виталий Колесников рассказал о создании Единого регистра населения на базе ЕГР ЗАГС:

«Пожалуй, он станет самым востребованным ресурсом о физических лицах буквально через год-два. Мы создаем этот ресурс как единую точку эталонных и достоверных сведений, с которыми будут сверяться другие информационные системы ведомств, которые будут востребованы при оказании услуг, при статистическом учете. Мы дадим хороший инструмент прогнозирования социально-экономического развития страны. Сейчас перепись проводится раз в 10 лет, что недостаточно при современных темпах развития».

Также в 2021 году планируется упростить процесс получения налоговых вычетов — без деклараций и подтверждающих документов.