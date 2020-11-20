«Налог на роскошь» придется платить всем, у кого авто стоит от 3 млн. Минфин не стал пересматривать минимальный порог

В Минфине сообщили, что не будут пересматривать размер налога на дорогие автомобили. «Налог на роскошь» должны будут заплатить владельцы иномарок в цене от 3 до 15 млн рублей.

«Минфин России в настоящее время не рассматривает вопрос о внесении изменения в Налоговый кодекс в части корректировки пороговых значений [налога]», — отметили в пресс-службе.

Ранее ФНС сообщила, что владельцам автомобилей стоимостью более 3 млн руб. необходимо платить налог на роскошь, даже если они приобрели автомобили со скидкой, поскольку ФНС для расчета налога использует не цену сделки, а специальный порядок, утвержденный Минпромторгом.

Установленный порог в три миллиона рублей как критерий отнесения автомобилей под категорию «роскоши» не пересматривался с момента его введения еще в 2014 году. Но если шесть лет назад в перечень «роскошных» входило чуть более 100 моделей автомобилей, то сейчас в нем числится уже 1,3 тысячи моделей.

по материалам «РГ».