Минфин разработал проект с поправками по вычетам НДФЛ, но говорит, что в вычетах ничего не поменяется

Подпунктом 2 пункта 1 статьи 219 НК предусмотрено предоставление социального налогового вычет на обучение — как свое, так и своих детей, подопечных, братьев и сестер.

А вот за обучение жены вычет не дадут. Об этом сообщает Минфин в письме от 29.10.2020 № 03-04-05/94188.

В документе также сообщается, что основными направлениями бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики РФ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов изменение порядка предоставления социального налогового вычета по НДФЛ не предусмотрено.

Такое категоричное высказывание Минфина несколько обескураживает. Дело в том, что Минфин разработал проект поправок в НК в части вычетов по НДФЛ.

Этот проект, в том числе расширяет список родственников, чье обучение можно оплачивать с правом на вычет. Согласно проекту, можно будет получить вычет за обучение супруга (супруги), родителей.

Добавим, что недавно Минфин также утверждал, что не планируется увеличивать размер вычета за обучение детей в 50 тыс. рублей. Между тем вышеназванный проект Минфина как раз предусматривает снятие этого ограничения.