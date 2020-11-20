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ИП - военные пенсионеры не освобождены от фиксированных взносов. Иначе все ринутся перерегистрировать на них свой бизнес

Минфин выпустил очередное письмо, в котором сообщил, что ИП, которые являются военными пенсионерами, не освобождаются от фиксированных взносов.

Во-первых, взносы идут на пенсионное страхование, а военные пенсионеры имеют право на вторую пенсию.

Во-вторых, если эту категорию освободить от взносов, начнутся злоупотребления – будут открывать ИП на имя военных пенсионеров.

Поэтому предложение об освобождении от уплаты страховых взносов индивидуальных предпринимателей, являющихся военными пенсионерами, в настоящее время не рассматривается, сообщается в письме от 29.10.2020 № 03-15-05/94210.

Напомним, что аналогичные разъяснения Минфин давал и в отношении адвокатов – бывший военных. Однако все это длилось лишь до тех пор, пока один из них не дошел до Конституционного суда.

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Конституционный суд своим решением № 5-П/2020 от 28.01.2020 признал неконституционной норму об уплате фиксированных взносов адвокатами-военными пенсионерами.

Дело в том, что взносы они платят, а вторая пенсия для них – только теория. На практике ее невозможно получить так как набрать минимальное количество баллов за оставшиеся до пенсии годы будучи адвокатом, просто невозможно.

К моменту достижения пенсионного возраста адвокат не успеет наработать нужное количество баллов. В этом случае вторая пенсия ему не положена, а взносы на нее он зачем-то платил.

В этой связи разработан законопроект № 970006-7, освобождающий адвокатов от фиксированных взносов. Он затронет 52 человека. Именно столько в России адвокатов-бывших военных.

Но для ИП ничего не изменилось, хотя ситуация с ними примерно такая же и таких людей гораздо больше, чем адвокатов.
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Шансы заработать вторую пенсию у ИП невелики.

Но так как в КС обратился именно адвокат, то и поправки внесли только для адвокатов.

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