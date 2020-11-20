Чат-бот «Онлайнинспектор» выслушает все ваши жалобы на работодателя

Задать вопросы о трудовом законодательстве, пожаловаться на работодателя, или обсудить другие вопросы, связанные с трудовыми отношениями, можно онлайн-боту.

Такой онлайн-бот появился на главной странице сайта Онлайнинспекция.рф.

Там же собраны все сервисы, предлагаемые данным порталом. Их около двух десятков.

Например, новый сервис «Банк предприятий» позволяет при выборе работы узнать историю взаимодействия своей будущей компании с трудовой инспекцией.

«Сервис содержит информацию о предприятии, собранную в единую базу на основе имеющихся данных, — рассказал руководитель Роструда Михаил Иванков. — В частности, сведения о соблюдении трудового законодательства работодателем, например, случаи производственного травматизма на предприятии и задержки заработной платы. Это позволит получить более широкое представление о потенциальном работодателе или будущем деловом партнере».

Цитата по «РГ».