Ретейлеры просят у правительства продлить лицензии на алкоголь

Российские ретейлеры просят правительство автоматически продлить лицензии на алкоголь, истекающие с 1 января по 30 июня.

Об этом говорится в письме Ассоциации компаний розничной торговли, Ассоциации малоформатной торговли и Союза независимых сетей России к вице-премьеру, руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко.

«Предлагаем продлить нормы, установленные постановлением правительства от 3 апреля 2020 года № 440 „О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году“, касающиеся лицензирования оборота (включая розничную торговлю), и установить автоматическое продление на один год лицензий, истекающих в период с 1 января по 30 июня 2021 года», — отмечается в письме.

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В апрелеправительство приняло решение об автоматическом продлении на один год срока действия лицензий, которые истекали с 15 марта по 31 декабря 2020 года.

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции по-прежнему является очень напряженной. По прогнозам экспертов, такая обстановка сохранится еще длительное время, и весь следующий год будет сохраняться высокая нагрузка на торговую отрасль — как на крупный ретейл, так и на небольшие торговые форматы и малый бизнес. В связи с этим можно с уверенностью утверждать, что факторы, обусловившие весной 2020 года необходимость пролонгации лицензий на оптовую и розничную торговлю алкоголем, никуда не исчезли», — указывают авторы письма.

Авторы письма указывают и на ухудшение эпидемиологической обстановки в случае потери лицензии.

«потеря лицензии автоматически приведет к ухудшению эпидемиологической ситуации из-за перераспределения покупательских потоков среди остальных магазинов, торгующих алкогольной продукцией», подчеркивают ретейлеры.