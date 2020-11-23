Сотрудников компаний, которым запретили работать в пандемию, хотят признать безработными

В Госдуму внесен законопроект № 1059864-7, который предусматривает гарантии для ИП и самозанятых, прекративших свою деятельность.
Предлагается назначать им пособие по безработице в размере не меньше МРОТ.
Кроме того, проект вводит понятие «вынужденно безработный». Такой статус предлагается присваивать сотрудникам компаний, которые приостановили свою деятельность из-за запрета, введенного властями.
При этом данные безработные фактически будут состоять в трудовых отношениях, то есть их трудовой договор будет действовать. Но при этом государство им будет платить пособие по безработице в размере не менее их средней зарплаты и не менее МРОТ.
Если такой сотрудник временно недействующей организации пожелает уволиться, то из разряда вынужденно безработного он переходит в разряд обычных безработных.
Авторы проекта — депутаты от КПРФ.