До конца 2020 года в ЕГИССО внесут сведения о попечителях, опекунах и лишении родительских прав

С 2021 года попечителям и опекунам для оформления социальных выплат не нужно будет предоставлять документы, подтверждающие их статус, благодаря Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО). Она будет содержать сведения обо всех законных представителях граждан.

Напомним, такая норма содержится в Постановлении Правительства № 1784 от 05.11.2020.

Государственные органы будут сами получать такие данные через ЕГИССО для предоставления пособий или льгот.

Оформлять различные меры социальной поддержки для своих подопечных законные представители будут через портал госуслуг.

Кроме этого, до конца 2020 года в ЕГИССО будет внесена информация о лишении, ограничении или восстановлении родительских прав граждан.

Это позволит избежать случаев назначения государственных льгот людям, лишенным родительских прав, безотносительно от их места жительства и места принятия решения о лишении родительских прав.