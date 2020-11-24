Военные пенсионеры могут получать две пенсии

Военные пенсионеры, работавшие еще и на «гражданке», при определенных условиях могут получать две пенсии сразу: одну по линии «силовых» ведомств, а другую по линии ПФР.

Речь идет о бывших военнослужащих, работниках прокуратуры, Министерства обороны РФ, МВД, ФСБ и ряда других ведомств.

Для того чтобы у военного пенсионера возникло право на назначение второй пенсии (страховой пенсии по старости) необходимо:

достигнуть на момент назначения пенсии общеустановленного пенсионного возраста, который, начиная с января 2019 года, поэтапно увеличивается и должен с 2028 года составлять для женщин 60 лет, а для мужчин 65 лет. Страховая пенсия по старости военному пенсионеру также может быть назначена и досрочно, например, если он работал в тяжелых или вредных условиях труда;

иметь регистрацию в системе обязательного пенсионного страхования, чтобы сведения о начисленных и уплаченных работодателем страховых взносах, а также о периоды работы в гражданских учреждениях были отражены на индивидуальном лицевом счете в ПФР;

иметь стаж работы в гражданских организациях, не учтенный при назначении «военной» пенсии, например, в текущем году — это не менее 11 лет страхового стажа);

иметь в наличии требуемую сумму индивидуальных баллов, например, в текущем году — это 18,6 пенсионных коэффициента. Требования к количеству баллов также постепенно повышается, как и требования к стажу и возрасту выхода на пенсию.

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Если у военного пенсионера соблюдены все вышеуказанные условия, то он может обратиться с заявлением о назначении страховой пенсии по старости в органы ПФР.

Напоминаем, что военным пенсионерам страховая пенсия по старости назначается без учета фиксированной выплаты.

Добавим, что право на вторую пенсию для бывших военных, ныне ставших ИП — это главный аргумент для уплаты фиксированных взносов этой категорией граждан. В Минфин регулярно поступают запросы по этому поводу. Ведомство отвечает, что освобождение от взносов для таких пенсионеров не предусмотрено. Тем не менее адвокатов-бывших военных скоро освободят от фиксированных взносов. Госдума приняла законопроект в первом чтении.