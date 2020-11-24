За дополняющую СЗВ-М на забытых сотрудников оштрафуют

Если забыли вовремя подать СЗВ-М — оштрафуют на 500 рублей за каждый случай. Причем, это теперь закреплено в инструкции Минтруда, чтобы дать страхователям меньше возможностей опровергнуть штраф в суде.

С 27.07.2020 вступил в силу приказ Минтруда от 22.04.2020 № 211н «Об утверждении Инструкции о порядке ведения индивидуального (персонифицированного) учета сведений о зарегистрированных лицах».

Пунктом 40 Инструкции установлен порядок привлечения страхователей к ответственности в соответствии со статьей 17 Закона № 27-ФЗ за непредставление в установленные сроки индивидуальных сведений о каждом застрахованном лице, либо представление неполных и (или) недостоверных сведений о застрахованных лицах.

Согласно указанному порядку в случае представления страхователем в дополнение к ранее представленным за соответствующий отчетный период индивидуальных сведений о работающих у него застрахованных лицах, в отношении которых сведения за данный отчетный период ранее не были представлены и срок представления указанных сведений истек, к такому страхователю применяются финансовые санкции в соответствии со статьей 17 Закона № 27-ФЗ за непредставление индивидуальных сведений на данных лиц в установленный срок (в размере 500 рублей за каждое застрахованное лицо).

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Такое разъяснение дает ПФР.

Напомним, ПФР и раньше утверждал, что за дополняющую СЗМ-М на забытых сотрудников положен штраф. Например, об этом сообщается в письме ПФР № 19-19/5602 от 28.03.2018.

Но суды вставали на сторону страхователей.

Однако теперь ответственность за такое нарушение четко прописана в Инструкции.