До 35 банков могут лишить лицензии в ближайший год

В ближайший год до 35 российских кредитных организаций могут лишиться лицензии.
Об этом следует из отчета рейтингового агентства «ЭкспертРА».
«Значение индекса на уровне 90,7% на 1 октября 2020 года означает, что до 35 кредитных организаций (9,3% расчетной базы индекса) на горизонте ближайших четырех кварталов находятся в зоне повышенного риска», — говорится в исследовании.
Аналитики также отмечают, что среднее значение качества по банковскому сектору в данный момент не улучшается.
«Текущий запас прочности российских банков остается под риском, а восстановление финансового результата и темпов генерации капитала до уровня 2018-2019 годов откладывается не менее чем на год», — заключили эксперты.
По материалам «ПРАЙМ».