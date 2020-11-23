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До 35 банков могут лишить лицензии в ближайший год

В ближайший год до 35 российских кредитных организаций могут лишиться лицензии.

Об этом следует из отчета рейтингового агентства «ЭкспертРА».

«Значение индекса на уровне 90,7% на 1 октября 2020 года означает, что до 35 кредитных организаций (9,3% расчетной базы индекса) на горизонте ближайших четырех кварталов находятся в зоне повышенного риска», — говорится в исследовании.

Аналитики также отмечают, что среднее значение качества по банковскому сектору в данный момент не улучшается.

«Текущий запас прочности российских банков остается под риском, а восстановление финансового результата и темпов генерации капитала до уровня 2018-2019 годов откладывается не менее чем на год», — заключили эксперты.

По материалам «ПРАЙМ».

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