Верховный суд поменял мнение: оплату за время простоя надо облагать взносами по доптарифу

На выплаты за период простоя надо начислять страховые взносы по дополнительному тарифу. Решение Арбитражного суда Северо-Западного округа по этому вопросу поддержал Верховный суд в Определении от 26.10.2020 № 307-ЭС20-15751.

Организация не начисляла страховые взносы по дополнительному тарифу на выплаты работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, за время простоя. Объясняла она это тем, что в этот период работники не заняты на вредных и опасных работах. Пенсионный фонд (дело было до 2017 года) доначислил взносы, но компания с этим решением не согласилась.

Суды первой и второй инстанции встали на сторону работодателя, сославшись на то, что время, когда работник не был занят на работах с вредными, тяжелыми и опасными условиями труда, не включается в стаж, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости.

Кассационная инстанция эти решения отменила. Судьи посчитали, что дополнительные тарифы имеют целью формирование государственного фонда для выплаты досрочных страховых пенсий и не связаны с индивидуальной трудовой деятельностью застрахованных лиц, в отношении которых они уплачиваются.

Отметим, что два года назад тот же Верховный суд не стал пересматривать решения по делу № А12-19335/2017, в которых содержался прямо противоположный вывод — выплаты во время простоя не облагаются допвзносами.