Путин подписал закон с изменениями в патентной системе налогообложения

Владимир Путин подписал Федеральный закон от 23.11.2020 № 373-ФЗ с поправками в главу 265 Налогового кодекса о патентной системе налогообложения. Поправки должны вступить в силу с 1 января 2021 года.

Изменения в ПСН очень значительные. Отметим только некоторые из них:

отказ от закрытого списка видов деятельности в НК, по которым можно применять эту систему налогообложения, перечень видов деятельности будет определять региональный законодатель;

возможность применять ПСН при розничной торговле с торговыми залами и общепите с залами обслуживая до 150 кв.м (если региональные власти впишут это в закон);

возможность уменьшать стоимость патента за уплаченные страховые взносы за себя и за работников.

Подробнее о подписанном законе в статье Патентная система налогообложения в 2021 году: обзор нового закона