Передать документы в трудинспекцию или изменить категорию риска теперь можно через электронный сервис

Направить документы, запрашиваемые инспектором труда в ходе проверки или заявление о снижении категории риска, теперь можно онлайн. Новые сервисы для работодателей стали доступны на портале Роструда «Онлайнинспекция.рф».

Так, воспользовавшись сервисом «Электронная проверка», работодатели, зарегистрированные и имеющие личный кабинет на портале «Онлайинспекция.рф», могут направить в электронном виде документы, которые запрашивает инспектор труда в ходе проверки.

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«Это значительно ускорит и упростит процесс взаимодействия между инспекцией труда и работодателями в рамках контрольно-надзорных мероприятий, что позволит снизить издержки обеим сторонам. Сейчас в условиях пандемии это особенно актуально», — отметил руководитель Роструда Михаил Иванков.

Направить заявление о снижении категории риска, которая присвоена работодателю, теперь можно через сервис «Категория риска». Для этого потребуется заполнить форму, указать текущую и желаемую категорию риска предприятия и приложить документы, на основании которых должна быть произведена смена категории риска. Заявление автоматически будет направлено на рассмотрение в государственную инспекцию труда в соответствующем регионе. Отследить решение работодатель сможет так же на портале в личном кабинете.

Поясним, от категории риска зависит, попадет или нет предприятие в план проверок. При отнесении деятельности работодателя к категории риска учитываются такие показатели, как вид экономической деятельности, численность работников, случаи производственного травматизма, наличие задолженности по заработной плате.