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Принят закон с множеством поправок в НК

На официальном портале опубликован Федеральный закон № 374-ФЗ от 23.11.2020 с поправками в первую и вторую части НК.

В частности, налоговики смогут признавать отчетность непредставленной.

Изменился состав необлагаемых выплат НДФЛ и страховыми взносами.

Более подробно о поправках читайте в нашем материале «Много поправок в НК: обзор нового закона».

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