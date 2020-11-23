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Много поправок в НК: обзор нового закона

Сегодня принят Федеральный закон № 374-ФЗ от 23.11.2020 с масштабными поправками в НК. Мы сделали для вас подборку основных изменений.

Часть 1 НК

Приняты новые правила взыскания налоговой задолженности с физлиц

Увеличили пороговое значение суммы налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов с 3 тысяч до 10 тысяч рублей для обращения налоговых органов в суды с заявлением о взыскании указанных платежей с физлиц, не являющихся ИП.

Налоговики смогут признавать отчетность непредставленной

Налоговая декларация (расчет) будет считаться непредставленной, если при проведении камеральной налоговой проверки будет установлено хотя бы одно из нескольких перечисленных в ст. 80 НК обстоятельств.

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Например, если отчет подписало неуполномоченное лицо, если директор дисквалифицирован, или отчет подписан ЭЦП умершего человека.

Налог на прибыль

В НК внесли порядок определения остаточной стоимости НМА

В ныне действующей редакции НК порядок определения стоимости НМА не указан, поэтому приходилось пользоваться аналогией с ОС.

Теперь порядок внесен в НК — остаточная стоимость НМА определяется как разница между их первоначальной стоимостью и суммой начисленной за период эксплуатации амортизации.

НДФЛ

Решен вопрос освобождения от НДФЛ проезда в заграничный отпуск северных сотрудников

В случае использования отпуска за пределами территории РФ не подлежит налогообложению стоимость проезда или перелета работника и неработающих членов его семьи (включая стоимость провоза ими багажа весом до 30 килограммов), рассчитанная от места отправления до пункта пропуска через госграницу РФ.
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Необлагаемую матпомощь в 50 000 руб. можно будет выплачивать опекунам

Матпомощь по случаю опеки над ребенком сейчас не облагается страховыми взносами. Такую же норму ввели и для НДФЛ.

Курортный сбор освободили от НДФЛ

Список необлагаемых НДФЛ командировочных расходов дополнили курортным сбором.

Еду и жилье для медиков, работающих в режиме изоляции, освободили от НДФЛ

В период эпидемии медикам и работникам соцучреждений приходится жить вне дома, а то и вовсе на работе. Их натуральный доход от стоимости жилья и питания освободили от НДФЛ с 2020 года.

При покупке квартиры по ДДУ срок владения будут отсчитывать от даты оплаты, а не от даты акта

Люди не будут платить НДФЛ при продаже своих квартир в новостройках, если право собственности недавно зарегистрировано в Росреестре, но расчет с застройщиком был произведен давным-давно.

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Страховые взносы

Допрасходы на физлиц по договору ГПХ освободят от страховых взносов

Заказчики не будут облагать взносами те расходы исполнителя, которые они (заказчик) оплатили за него сами.

Меняются правила освобождения полевого довольствия от страховых взносов

Норма необлагаемого взносами полевого довольствия будет такой же, как и для НДФЛ — 700 рублей.

Расширили перечень периодов, когда ИП освобождается от фиксированных взносов

По задумке властей ИПшникам не будут начислять фиксированные взносы за периоды содержания их под стражей и отбывания наказания в местах лишения свободы.

Однако не все так просто с этой нормой. Если буквально трактовать поправку, то речь идет только о невинно осужденных. А значит все остальные ИП, находящиеся в тюрьме, по-прежнему будут платить взносы

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Налог на имущество

Данные о движимом имуществе обязали вносить в декларацию, хотя налогом оно не облагается

Организации обязали вносить в декларацию по налогу на имущество данные о движимом имуществе.

Транспортный налог

В случае уничтожения авто транспортный налог перестанут начислять

В отношении объекта налогообложения, прекратившего свое существование в связи с его гибелью или уничтожением, исчисление налога прекращается с 1-го числа месяца гибели или уничтожения такого объекта на основании заявления о его гибели или уничтожении, представленного налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору.

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