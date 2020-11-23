Много поправок в НК: обзор нового закона

Сегодня принят Федеральный закон № 374-ФЗ от 23.11.2020 с масштабными поправками в НК. Мы сделали для вас подборку основных изменений.
Часть 1 НК
Приняты новые правила взыскания налоговой задолженности с физлицУвеличили пороговое значение суммы налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов с 3 тысяч до 10 тысяч рублей для обращения налоговых органов в суды с заявлением о взыскании указанных платежей с физлиц, не являющихся ИП.
Налоговики смогут признавать отчетность непредставленнойНалоговая декларация (расчет) будет считаться непредставленной, если при проведении камеральной налоговой проверки будет установлено хотя бы одно из нескольких перечисленных в ст. 80 НК обстоятельств.
Например, если отчет подписало неуполномоченное лицо, если директор дисквалифицирован, или отчет подписан ЭЦП умершего человека.
Налог на прибыль
В НК внесли порядок определения остаточной стоимости НМАВ ныне действующей редакции НК порядок определения стоимости НМА не указан, поэтому приходилось пользоваться аналогией с ОС.
Теперь порядок внесен в НК — остаточная стоимость НМА определяется как разница между их первоначальной стоимостью и суммой начисленной за период эксплуатации амортизации.
НДФЛ
Решен вопрос освобождения от НДФЛ проезда в заграничный отпуск северных сотрудниковВ случае использования отпуска за пределами территории РФ не подлежит налогообложению стоимость проезда или перелета работника и неработающих членов его семьи (включая стоимость провоза ими багажа весом до 30 килограммов), рассчитанная от места отправления до пункта пропуска через госграницу РФ.