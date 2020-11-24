Борис Титов предложил создать оперативный штаб по обязательной маркировке

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил создать совместный с Минпромторгом оперативный штаб, который отслеживал бы и решал проблемные вопросы, связанные с внедрением обязательной маркировки товаров.

«Когда шла кампания по внедрению онлайн-касс, многие острые вопросы удалось смягчить, а затем и снять благодаря тесной работе института уполномоченных и Федеральной налоговой службы», — заявил Титов в ходе очередного совещания с региональными бизнес-омбудсменами.

Направлений работы Титову видится два. Первое — острые технические вопросы, ценовая доступность оборудования для маркировки. Второе — борьба с теневым рынком. Система успешно контролирует добросовестных предпринимателей, но не контролирует тех, кто выпадает из законодательного поля.

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«К примеру, в Пятигорске работает огромный рынок, который обеспечивает одеждой и обувью весь Северный Кавказ. Тысячи киосков с немаркированным товаром. Полицейские туда не заходят, смелости не хватает», — пишет бизнес-омбудсмен на своей странице в Фейсбуке.

Директор Департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России, присутствовавшая на этой встрече, заявила о том, что ведомство подготовило проект изменений в КоАП, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, в соответствии с которыми в них вводятся отдельные статьи за нарушение порядка обязательной маркировки.

Эту новость Борис Титов воспринял скептически:

«Ужесточение наказания неминуемо придется в первую очередь на тех, кто добросовестно ведет бизнес, но не поставил где-то одну запятую, что-то нарушил. Наши контрольные органы традиционно ориентируются на тех, кого и так хорошо видно. А реально темный сектор для них пока что не очень интересен»