IT-компании могут применять пониженные тарифы для субъектов МСП, если они потеряли право на льготные ставки, установленные для IT-сферы. Об этом пишет Минфин в письме от 18.11.2020 № 03-15-06/100334.

Для российских организаций, которые осуществляют деятельность в области информационных технологий, в настоящее время установлены пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 14%, которые применяются при одновременном соблюдении такими плательщиками следующих условий:

есть документ о госаккредитации;

размер доходов от IT-бизнеса не меньше 90 процентов в общем объеме всех поступлений;

в штате не менее 7 человек.

Согласно абзацу 11 п. 5 ст. 427 НК РФ при нарушении хотя бы одного условия компания утрачивает право на пониженные тарифы с начала расчетного периода, в котором допущено нарушение и должна пересчитать взносы.

Вместе с тем, Федеральным законом от 01.04.2020 № 102-ФЗ предоставлено право малым и средним организациям право платить взносы по пониженным ставкам в совокупном размере 15 процентов с части зарплаты, превышающих МРОТ.

Поэтому организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий и признаваемая субъектом МСП, которая не смогла выполнить условия, установленные пунктом 5 статьи 427 НК РФ для применения пониженных тарифов, установленных для ИТ-компаний (в размере 14%), вправе применять пониженные тарифы страховых взносов, установленные Федеральным законом № 102-ФЗ.