Цитаты Петра I и Дзержинского в кабинетах ИФНС. А еще налоговики считают себя «светлой стороной»

Налоговики, как выясняется, очень любят вешать в кабинетах плакаты и растяжки с афоризмами и цитатами известных деятелей. В одной вот налоговой Феликса Дзержинского почитают.

Управляющий партнер ЮФ «Гин и партнеры», налоговый юрист Кира Гин опубликовала любопытное фото у себя на странице в Facebook.

«Все, что Вам нужно знать, о настрое налоговых органов по отношению к налогоплательщикам:-). Налоговая инспекция в г. Москва. Отдел выездных налоговых проверок».

И вот такое фото оттуда:

Вообще, это скорее в тему новости об ОПГ из бывших налоговиков, которые услуги «бумажного НДС» оказывали.

В комментариях по этому поводу пишут:

«Видимо кто-то из инспекторов налепил значок в углу😹 очень дополняет картину».

А кто-то пишут, что видели этот плакат у конкретного инспектора, который очень любит показывать его свидетелям:

«Бывала я у этого налогового инспектора. Любят они внимание свидетелей обращать на это 😬».

А еще делятся мнением самих налоговиков, кто на какой стороне работает:

«А ещё я недавно услышал, что они оказывается работают на светлой стороне, а адвокаты на темной:-)».

На что отвечают, что цвет определяется по-своему с каждой стороны

«Кто заказывает музыку, тот и светлая сторона:-). У каждого она своя».

Кстати говоря, налоговики любят всякие афоризмы прошлых режимов. В частности:

«В 41 („алкогольной“) московской налоговой в отделе висела растяжка „Чиновникам жалование не платить — сами всё возьмут!“ Петр I».

А подытожим другой фразой Петра I, слегка адаптированной для ситуации:

«Перефразируя известную цитату: налогоплательщик на комиссии должен иметь вид лихой и слегка придурковатый, дабы разумением своим не смущать мытарей».

Ну хоть «Оставь надежду всяк сюда входящий» над входом не вешают, и то хлеб. Хотя, как бы идею не переняли...