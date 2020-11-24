Цитаты Петра I и Дзержинского в кабинетах ИФНС. А еще налоговики считают себя «светлой стороной»

Налоговики, как выясняется, очень любят вешать в кабинетах плакаты и растяжки с афоризмами и цитатами известных деятелей. В одной вот налоговой Феликса Дзержинского почитают.
Управляющий партнер ЮФ «Гин и партнеры», налоговый юрист Кира Гин опубликовала любопытное фото у себя на странице в Facebook.
«Все, что Вам нужно знать, о настрое налоговых органов по отношению к налогоплательщикам:-). Налоговая инспекция в г. Москва. Отдел выездных налоговых проверок».
И вот такое фото оттуда:
Вообще, это скорее в тему новости об ОПГ из бывших налоговиков, которые услуги «бумажного НДС» оказывали.
В комментариях по этому поводу пишут:
«Видимо кто-то из инспекторов налепил значок в углу😹 очень дополняет картину».
А кто-то пишут, что видели этот плакат у конкретного инспектора, который очень любит показывать его свидетелям:
«Бывала я у этого налогового инспектора. Любят они внимание свидетелей обращать на это 😬».
А еще делятся мнением самих налоговиков, кто на какой стороне работает:
«А ещё я недавно услышал, что они оказывается работают на светлой стороне, а адвокаты на темной:-)».
На что отвечают, что цвет определяется по-своему с каждой стороны
«Кто заказывает музыку, тот и светлая сторона:-). У каждого она своя».
Кстати говоря, налоговики любят всякие афоризмы прошлых режимов. В частности:
«В 41 („алкогольной“) московской налоговой в отделе висела растяжка „Чиновникам жалование не платить — сами всё возьмут!“ Петр I».
А подытожим другой фразой Петра I, слегка адаптированной для ситуации:
«Перефразируя известную цитату: налогоплательщик на комиссии должен иметь вид лихой и слегка придурковатый, дабы разумением своим не смущать мытарей».
Ну хоть «Оставь надежду всяк сюда входящий» над входом не вешают, и то хлеб. Хотя, как бы идею не переняли...