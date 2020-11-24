СК заподозрил бывших и действующих налоговиков в создании ОПГ по оформлению «бумажного» НДС. По версии следователей, к ним обращались подрядчики из крупных компаний, и даже госкорпораций.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК, сообщают «РБК» со ссылкой на источники в СК и ФНС.

Как пишет издание, источник в ФНС рассказал о следственных действиях, проводившихся в МРИ ФНС № 2 по Самарской области (г. Тольятти), в компаниях, предоставляющих юридические услуги по оптимизации налогов, а также в домах бывших сотрудников Налоговой службы.

По его словам, только по эпизодам, которые удалось установить следствию, содействие преступной группы помогло коммерческим компаниям из разных регионов уклониться от выплаты НДС на 4,4 млрд руб.

Уголовное дело было возбуждено в октябре этого года, в отношении неустановленных должностных лиц. Как сообщает источник издания в СК, сотрудники МРИ ФНС № 2 могли использовать поддельную доверенность от компании, состоящую на учете, и предоставить декларации, содержание которых не соответствовало действительности.

Именно этот, по сути, небольшой эпизод помог следствию выйти на ОПГ, оказывавшее услуги «бумажного» НДС всей стране.

Следствие установило, что площадка работает на базе ООО «Элрем Сервис», и аффилированных с ней компаний, всего около 430. В 2019 году выручка компании составила 2,7 млрд руб., прибыль — 2,6 млн руб.

Эта компания упоминается в письме руководителю ФНС от сотрудников МРИ ФНС № 2, где они сообщали о коррупции в рядах руководства этой инспекции. В том же письме говорилось о том, что процесс поставлен на поток, недостоверная отчетность принимается сотнями, что неминуемо создает «разрывы» в отчетности иналогоплательщиков в других инспекциях.

Заместитель руководителя инспекции, утверждают авторы обращения, привлекает фирмы-посредники для предоставления услуг по сдаче отчетности, которые фабрикуют и подают в электронном виде уточненные нулевые декларации.

В том же письме говорилось, что в данной инспекции есть «неприкасаемые» компании-налогоплательщики, которых контролирует руководство МРИ ФНС.

«Ранее состоящие на учете в МИ № 2 по Самарской области ООО „Квадрат“, ООО „РПЗК“, ООО „Легос“, ООО „АЗМ Энерго Сервис“ являлись звеньями в схеме работы транзитной площадки ООО „Элрем Сервис“ и, несмотря на миллиардные обороты, всего за пару месяцев были ликвидированы без проведения контрольных мероприятий по заданию руководства», — говорится в письме.

Источник издания в ФНС рассказал, что упомянутая выше компания часто является предметом обсуждения на совещаниях в ЦА ФНС с руководством УФНС по Самарской области. Руководство постоянно ставит задачи по ликвидации площадки.

«При этом она развивается и растет, создавая новые ответвления», — отметил собеседник издания.

Следствие считает, что предположительно ОПГ организовали два бывших сотрудника второй инспекции, один из отдела выездных провероку, второй — из отдела досудебного урегулирования споров. В ФНС же полагают, что в группу входят как бывшие, так и действующие сотрудники налоговых органов, из все той же второй инспекции и из Управления. Всего около 25 человек.

Среди компаний, пользовавшихся «сервисом», по версии следствия:

ООО «Галика-Мет» — подрядчик госкорпорации «Роскосмос»,

НПО им. Лавочкина — входит в «Роскосмос»;

ПАО «ОДК-Кузнецов»;

ООО «Возрождение Петербурга» — подрядчик ГУП «Московский метрополитен».

Все эти компании работают с многомиллионными (а некоторые и с миллиардными) контрактами.