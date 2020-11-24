Процесс оформления детских пособий упростят. Надо будет собирать меньше справок

Для оформления пособия по уходу за ребенком и единовременного пособия по рождения надо будет собирать меньше документов.

Минэкономразвития готовит законопроект с поправками в Федеральный закон № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», пишут «Известия».

Как считают в министерстве, проверку информации, подтверждающей право родителей на выплату, должны делать местные органы власти.

При обращении за пособием по уходу за ребенком и пособием ‎при рождении ребенка заявителями будет предоставляться информация о совместном проживании ребенка и родителей. А уже органы, осуществляющие выплату указанных пособий, будут проводить проверка достоверности указанной в запросе информации о лицах, проживающих совместно с ребенком, и о степени их родства посредством запроса сведений в порядке межведомственного информационного взаимодействия в МВД РФ, а также в органах записи актов гражданского состояния в части проверки сведений о родстве указанных лиц.

Реализация проекта федерального закона позволит гражданам избежать обращения граждан за получением справок о составе семьи и выписок из домовых книг, — пояснили в пресс-службе Минэка.