Медведев предложил ввести денежную компенсацию за ненормированный рабочий день

Дмитрий Медведев считает, что необходимо рассмотреть возможность ввести в России дополнительные компенсации за ненормированный рабочий день. Это может быть не только отпуск, но и денежная компенсация, заявил он на обсуждении совершенствования социально-трудового законодательства.

Дмитрий Медведев ныне занимает должности председателя партии «Единая Россия» и замглавы Совета безопасности РФ.

Медведев указал на то, что Трудовой кодекс РФ исторически не предусматривает какой-либо денежной компенсации за ненормированный рабочий день. Работникам с таким графиком предоставляется дополнительный трехдневный отпуск, но такая компенсация далеко не всем нужна, заметил бывший глава государства.

По словам замглавы Совбеза, «злоупотребление понятием ненормированный рабочий день исторически родилось в советский период».

«Причем оно применялось в значительной степени только к тем, кто находился на государственном бюджете, — цитирует Медведева ТАСС. — В настоящий момент границы этого понятия стали гораздо шире, и это, на самом деле, не очень хорошо».