Следственный комитет и ФНС опровергают информацию о причастности самарских налоговиков к «бумажному» НДС

ФНС на своем сайте опубликовала опровержение статьи в РБК о причастности самарских налоговиков к созданию «одной из крупнейших площадок по уклонению от уплаты НДС».

По мнению налоговой службы, статья содержит непроверенную и официально неподтвержденную информацию.

Следственный комитет, на данные которого ссылались авторы статьи, также опроверг опубликованную информацию: «Размещенная 24 ноября 2020 года в СМИ информация о подробностях расследования уголовного дела о налоговых преступлениях в Самарской области, не соответствует действительности. Все опубликованные «подробности» носят вымышленный характер»

В настоящее время следственное управление СК РФ по Самарской области расследует уголовное дело, возбужденное по факту превышения должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, в налоговую инспекцию с использованием подложной доверенности поступили налоговые декларации от ООО в электронном виде, содержащие не соответствующие действительности нулевые показатели.

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Кроме того, следователи расследуют еще 23 уголовных дела, возбужденных в 2020 году по обращению руководителя УФНС по Самарской области по фактам уклонения от уплаты налогов юридическими лицами, которые не связаны между собой.

Заметим, что реакция профессионального сообщества на статью в РБК показала, что люди убеждены в том, что без участия налоговых органов невозможно проворачивать аферы с липовыми декларациями по НДС. Однако руководство ФНС упорно закрывает на это глаза.