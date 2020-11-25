Компании и ИП смогут открывать счета в банках удаленно по биометрии

Банки смогут открывать удаленно расчетные счета для юридических лиц и ИП с принятием закона о расширении единой биометрической системы.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителей банков и ПАО «Ростелеком», являющегося оператором ЕБС.

«Возможность дистанционной идентификации клиентов при открытии расчетных счетов крайне важна именно в сегменте МСП. Технология позволит банку быстро открыть счет и снизить расходы, поскольку не будет трат на поездку курьера и оплаты его услуг. Это сделает стоимость обслуживания более привлекательной» — пояснила изданию начальник управления продаж департамента малого и среднего бизнеса МКБ Елена Сизова..

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Заинтересованность в дистанционном принятии на обслуживание юрлиц и ИП с помощью биометрии высказали также представители ВТБ, ПСБ, Россельхозбанка, Совкомбанка, ДОМ.РФ, Делобанка (группа СКБ Банка), крымского РНКБ и Почта Банка.

Еще одна возможность, которую может предоставить новый вид идентификации — определение полномочий представителя юридического лица, считает замруководителя Национального совета финансового рынка Александр Наумов. Он подчеркнул, что уже сейчас ЕБС позволяет идентифицировать гражданина как физлицо, а значит, технических ограничений для определения его личности как уполномоченного какой-либо компании нет.

«Могут быть введены какие-то ограничения на использование биометрии для представителей вновь созданных небольших компаний и ИП, поскольку открытие им счетов несет риски с точки зрения „антиотмывочного“ законодательства. Может быть, будут ограничены возможности открытого счета», — предположил Наумов.

Однако это же может нести риски при корпоративных спорах, к примеру, между новым и старым генеральным директором.