Будет ратифицирован протокол об изменениях в налогах с Кипром

Работа по утверждению новых условий соглашения об избежании двойного налогообложения между Россией и Кипром выходит на финишную прямую, сообщает кабмин.

Михаил Мишустин своим постановлением одобрил протокол о внесении изменений в соглашение, действующее между двумя странами.

В ближайшее время проект федерального закона о ратификации протокола будет внесён в Госдуму. После одобрения нижней палаты парламента его рассмотрит Совет Федерации и утвердит Президент.

Ратификация протокола должна состояться до конца 2020 года, чтобы его положения начали применяться с 1 января 2021 года.

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Напомним, протокол о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения Россия и Кипр подписали в начале сентября 2020 года . Он предусматривает повышение ставки налога у источника до 15 % в отношении дивидендов и процентов.

При этом есть ряд исключений, в соответствии с которыми в отношении доходов в виде дивидендов и процентов будет применяться льготный режим, устанавливающий ставку налога у источника в размере не более 5 %. Предполагается, что они будут действовать в отношении институциональных инвестиций, а также для публичных компаний, не менее 15 % акций которых находятся в свободном обращении, владеющих не менее 15 % капитала компании, выплачивающей указанные доходы, в течение года.

Изменения в соглашение не затронут процентных доходов, выплачиваемых по еврооблигационным займам, облигационным займам российских компаний, займам, предоставляемым иностранными банками.