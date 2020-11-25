Больничные листы будут только электронными, а выплата пособий – напрямую из ФСС

Прямые выплаты пособий из ФСС распространят на всю страну с 2021 года.

Сегодня в Госдуму внесен соответствующий законопроект № 1062568-7.

Проектом предусматривается минимальное участие страхователя в процессе назначения и выплаты пособий с учетом электронного обмена сведениями ФСС со страхователями, медицинскими организациями, внебюджетными фондами. Предусматривается обязательное оформление листка нетрудоспособности в электронном виде с 1 января 2022 года.

В 2021 году будет переходный период — назначение и выплата пособий будет происходить как сейчас по пилотному проекту.

Напомним, особенности назначения пособий в 2021 году недавно разработал Минтруд. Скоро выйдет новое Постановление Правительства.