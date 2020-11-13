❗ Опубликован новый проект по прямым выплатам из ФСС

Сегодня Минтруд сообщил об отказе от дальнейшей разработки своего проекта поправок относительно прямых выплат из ФСС.

Об этом проекте мы рассказывали ранее. Хотели внести поправки в Постановление Правительства №294 от 21.04.2011 «Об особенностях финансового обеспечения, назначения и выплаты пособий из ФСС в 2012 – 2020 годах».

Вместо него будет другой проект.

Вкратце напомним, как развивались события с проектами Минтруда на эту тему.

1) Сначала Минтруд разработал поправки в Федеральный закон №255-ФЗ от 29.12.2006 «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». Туда вшили норму о прямых выплатах.

Проект этого Федерального закона, судя по всему, должен быть внесен в Госдуму в ближайшее время.

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2) Затем был разработан проект поправок в Постановление №294. Через некоторое время Минтруд сообщил об отказе от дальнейшей разработки этого проекта.

3) Был размещен новый аналогичный проект поправок в Постановление №294. Сегодня от его дальнейшей разработки также отказались.

4) Сегодня размещен новый проект. Будет издано совершенно новое Постановление Правительства. Никаких поправок в старое постановление не будет.

Дело в том, что проектом вышеназванного Федерального закона предусмотрено, что в период с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно особенности финансового обеспечения, назначения и выплаты пособий из ФСС определяются Правительством.

Сегодняшний проект Минтруда как раз эти самые особенности и устанавливает. Этот новый документ воспроизводит положения постановления Правительства № 294, где давно описаны все особенности по прямым выплатам.

Кроме того, проектом постановления предлагается оптимизировать процесс представления сведений (документов), необходимых для назначения и выплаты застрахованным лицам пособий. Об этом мы рассказывали ранее.