НДС по гостиничным услугам предложили снизить до 7%. Но Правительство против

Законодательное собрание Нижегородской области внесло в Госдуму законопроект, предполагающий снижение НДС для классифицированных гостиниц с 20 до 7%.

«Снижение ставки НДС до 7 процентов позволит инвесторам сократить сроки окупаемости проектов с 25 лет до 18 лет, повысив тем самым конкурентоспособность туристического продукта по критериям цены и качества, улучшить инвестиционный климат и привлекательность гостиничной отрасли для вложения капитала», — указано в пояснительной записке.

Но Правительство уже дало отрицательный отзыв на проект. Чиновники отметили, что в случае снижения налога возникнет отрицательная разница между суммами НДС, которые исчисляются при реализации гостиничных услуг, и суммами НДС, которые предъявляют гостиницам поставщики товаров. Эта разница должна возмещаться из федерального бюджета. Кроме того, кабмин указал, что в законопроекте не прописаны источники, которые компенсируют выпадающие доходы федерального бюджета в 2020 году.