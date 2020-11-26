Введут бессрочную СОУТ для офисных сотрудников

Работодатели смогут не проводить периодическую специальную оценку условий труда на рабочих местах с оптимальными и допустимыми условиями труда, если за прошедший период условия не изменились, а нарушений в сфере охраны труда не было зафиксировано.

Законопроект № 1034649-7 принят в первом чтении.

«Проект позволит, например, однажды провести специальную оценку рабочих мест офисных сотрудников и не продлевать ее, если условия труда не изменились. Это снизит административную нагрузку на организации. По нашим оценкам, отказ от периодического проведения СОУТ может затронуть 35 % рабочих мест», — отметил замглавы Минтруда Андрей Пудов.

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Напомним, сейчас период действия декларации соответствия условий труда нормативным требованиям охраны труда составляет 5 лет. По истечению этого срока необходимо проводить обязательную СОУТ и продлевать ее срок даже в том случае, если за это время государственными надзорными органами на указанных рабочих местах не было выявлено нарушений в области охраны труда, сами условия труда не изменились и не произошло несчастных случаев на производстве.

После принятия закона, работодатель сможет не проводить СОУТ по истечении срока действия декларации, если условия труда на рабочих местах не изменились.

Если же условия труда изменились, на предприятии были выявлены нарушения правил охраны труда, имели место несчастные случаи на производстве или были нарушения в области охраны труда, выявленные государственными надзорными органами, то необходимость проведения внеплановой СОУТ сохраняется.