Какой банк выбрать малому или среднему бизнесу? Интересное исследование

Время персонализации: лучшие интернет-банки для малого и среднего бизнеса. Какой выбрать?

Развитие бизнес-банкинга начиналось с оцифровки простых пользовательских сценариев (РКО, зарплатный проект, кредиты, депозиты), потом началось внедрение точечных небанковских сервисов и все чаще стало звучать словосочетание «экосистема». Для системы сервисов появилась необходимость в создании плотной сети логических и навигационных взаимосвязей, построении новой информационной архитектуры в интернет-банке с опорой на ключевые сущности бизнеса.Сейчас настало время персонализации: необходимо помочь пользователю выбрать из множества сервисов необходимы для работы именно ему, и организовать их удобно для работы.

В рамках Business Internet Banking Rank 2020 эксперты Markswebb оценили полноту возможностей и удобство 17 российских интернет-банков для трех компаний сегмента малого бизнеса: ИП без сотрудников, торгово-сервисной компании и компании, ведущей ВЭД.

Лучшие интернет-банки для ИП

Работает на УСН 6%, сам отвечает как за основной бизнес-процесс, так и за подготовку документов и отчетности. Штатных сотрудников нет, привлекаются временно в помощь под проекты или для сезонной работы. Это может быть фрилансер, фитнес-тренер, организатор мероприятий, арендодатель на Airbnb.

Максимум возможностей в удобной форме дают интернет-банки Точки и ДелоБанка: впервые с 2016 года лидерство Точки нельзя назвать единоличным — оба сервиса дают ИП максимум возможностей для управления финансами в удобной форме.

Уникальное свойство интернет-банка Точки — новая информационная архитектура, которая опирается на совокупность ключевых сущностей бизнеса: Финансы, Контрагенты, Документы, Товары и услуги. Помимо развитых сервисов, которые уже устоялись на рынке, Точка предлагает новые — например, становится посредником между клиентом и налоговой и берет на себя такие задачи, как управление кодами ОКВЭД и смена системы налогообложения (подача заявления на патент).

ДелоБанк значительно улучшил собственный сервис документооборота, реализовав уникальное решение, которое по возможностям сравнимо с самостоятельными облачными сервисами, но лучше интегрировано с ядром интернет-банка — платежами и контрагентами. Этого пока не хватает сервисам Тинькофф Банка и Модульбанка, также как возможности работать с документами для иностранных контрагентов — например, сформировать инвойс, если клиент получил оплату из-за рубежа.

Интернет-банки Альфа-Банка, Сбербанка, Тинькофф Банка, Модульбанка и Ак Барс Банка функционально похожи, но отличаются уровнем удобства. Все они дают максимум возможностей по работе с отчетностью и документами. Например, помимо оплаты налогов и формирования и отправки деклараций, здесь можно проводить сверку по документам и платежам, и даже вести переписку с налоговой.

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Этого не хватает интернет-банкам Банка Открытие, Совкомбанка и Райффайзенбанка, которые пока предлагают только базовые возможности документооборота: счета на оплату и акты, хранение документов в интернет-банке. Этого недостаточно для ИП, который самостоятельно ведет все финансы компании.

Веста, ВТБ, Промсвязьбанк, УБРиР, Локо-Банк, Банк Авангард и Банк Казани пока дают только базовые возможности бизнесу в интернет-банке. Не во всех сервисах есть онлайн-бухгалтерия и онлайн-чат, отсутствуют или только зарождаются возможности по работе с документами (счета и акты выполненных работ).

Лучшие интернет-банки для торгово-сервисной компании

Компания продает любые товары и услуги для физлиц. Зарегистрирована в форме ИП или ООО, налогообложение УСН или ОСНО. Роли руководителя и бухгалтера разделены, основной бизнес-процесс осуществляется за счет работы наемных сотрудников.

ДелоБанк предлагает максимально широкий спектр собственных сервисов для приема платежей в рознице: их можно подключить в интернет-банке и удобно работать с поступлениями. Торговый и интернет-эквайринг и сервис приема платежей по QR-кодам через СБП объединены в собственном решении банка — ДелоКасса, которое также выполняет функцию онлайн-кассы по 54-ФЗ, обеспечивает клиента товароучетной системой и системой аналитики, которые доступны в интернет-банке. Клиенты, у которых нет своего интернет-магазина, могут запустить онлайн-продажи на базе профиля в социальной сети с помощью сервиса «Выставление счетов».

Сбербанк, Точка, Тинькофф Банк, Альфа-Банк, Ак Барс Банк, Модульбанк и Банк Открытие предлагают сервисы по работе с товарной базой, организации приема платежей в розничной торговле (эквайринг, куаринг, онлайн-кассы), работе с сотрудниками (выплата зарплаты, управление доступами, инструменты кадрового учета) и инструменты работы с кредитными продуктами.

Лидер прошлого года — Тинькофф Банк — покинул топ-3 рейтинга. В этом году банк не так активно развивал интернет-банк, но по-прежнему предлагает высокий уровень сервиса для решения задач торгово-сервисной компании. В Точке появились 2 сервиса: «Кадры», позволяет подготовить документы для трудоустройства нового сотрудника и рассчитать сумму налогов, «Визитка» позволяет небольшой компании организовать продажи в онлайне, не имея интернет-магазина и товароучетной системы.

У клиентов СберБизнес появились удобные инструменты для приема платежей с возможностью построения подробных отчетов и дашборды, которые объединяют ключевые показатели по продукту, помогают контролировать текущую ситуацию и сроки, принимать решения. Бесшовные интеграции с сервисами для работы с товарными базами — «На полке»и «Моя торговля» и с площадкой «Мой склад» для организации оптовых закупок.

Райффайзенбанк, Веста, Совкомбанк, Промсвязьбанк, УБРиР, ВТБ, Банк Авангард, Локо-Банк, Банк Казани не дают торгово-сервисной компании все необходимые возможности для удобного управления финансами в интернет-банке. Здесь нет управления товарной базой, кадровым учетом и базой сотрудников, ограничены возможности управления доступами к онлайн-банкингу и зарплатному проекту. Нет интеграции со всеми нужными клиентам небанковскими сервисами — облачными бухгалтериями, 1С DirectBank, API и другими.

Лучшие интернет-банки для компании, ведущей ВЭД

Компания работает в сегменте B2B — импортирует или экспортирует любые товары для других компаний. Зарегистрирована в форме ИП или ООО, налогообложение УСН или ОСНО. Роли руководителя и бухгалтера разделены, основной бизнес-процесс осуществляется за счет работы наемных сотрудников.

В Альфа-Бизнес Онлайн максимально проработаны сценарии по работе с валютой: например, в форме обмена доступны конверсионные операции не только по курсу банка, но и биржевой курс в режиме реального времени, можно совершить ордерную сделку и ознакомиться с графиками изменения курсов. Максимально развит сделочный учет документов валютного контроля и движений средств в валюте, возможности по формированию инвойсов и календарь валютного контроля, отслеживание статуса валютного платежа внутри банка и за его пределами (трекер SWIFT-GPI).

В интернет-банках Ак Барс Банка, ДелоБанка, Сбербанка и Точки есть обмен валюты онлайн по курсу биржи, ордерные сделки, группировка платежей и документов в рамках контракта, отслеживание статуса платежей внутри банка и за пределами, календарь / дашборд по важным событиям с возможностью перехода к целевому действию, формирование инвойсов.

Кроме этого, почти каждый банк предлагает уникальные решения. Ак Барс — инструмент для запросов у банка разнообразных документов ВЭД (от ВБК и таможенных деклараций по контрактам до подробного перечня допущенных нарушений валютного законодательства). Сбербанк — дашборд по управлению событиями ВЭД и валютного контроля и бесшовный переход к площадке поиска зарубежных контрагентов, Точка — комплексный сервис для выхода на зарубежный рынок.

Тинькофф Банк, Модульбанк, Банк Открытие показывают высокий уровень сервисов по выплате зарплаты, управлению доступами, работе с контрагентами и рублевыми документами. Специфические задачи компании, ведущей ВЭД, решаются полно и удобно: можно обменять валюту онлайн по курсу банка или биржи, провести ордерную сделку. В Модульбанке и Тинькофф Банке есть зеленый коридор валютного контроля, а в Открытие Бизнес Портале — сделочный учет документов валютного контроля, сервис проверки контрагентов в Китае и инструмент «Контроль сроков».

Веста, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, ВТБ, УБРиР, Банк Авангард, Локо-Банк, Банк Казани предлагают только базовые возможности обмена валюты. Оформление валютного платежа и работа с документами валютного контроля не связаны логически или навигационно, движение средств и документы не группируются в рамках сделок, отсутствуют инструменты для контроля сроков.

Исследование Business Internet Banking Rank 2020 показало, что большая доля интернет-банков вышла на высокий уровень развития. Банки стали прислушиваться к мнению своих пользователей и активно работать с обратной связью. Идет явный тренд на персональный подход к клиенту.

К персонализации уже давно стремятся различные цифровые сервисы, с которыми работает пользователь в повседневной жизни: специальные подборки в интернет-магазинах, музыкальных приложениях и д.р. Логично, что этот же опыт клиент захочет перенести и в общение с банковским цифровым сервисом.

Если крупному клиенту банк легко может предложить персонального менеджера, то для каждого клиента сегмента МСБ это проблематично, поэтмоу в будущем мы ожидаем развитие умной персонализации — от подстройки интерфейса под портрет пользователя до автоматического предложения подходящего решения на основании данных о клиенте. Методика исследования тут.