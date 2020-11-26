Более половины туроператоров могут уйти с рынка в 2022 году

Всероссийский союз страховщиков решил с 2022 года больше не страховать ответственность туроператоров. Это может обернуться тем, что отрасль покинут больше половины туристических компаний.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на председателя комитета по вопросам страхования в сфере туризма Всероссийского союза страховщиков, исполнительного директора страховой компании ERV Юлию Алчееву

«Всероссийский союз страховщиков принял решение отказаться от страхования ответственности туроператоров по истечении срока действия постановления правительства № 1073, которое устанавливает условия переноса туров, реализованных туроператорами до 31 декабря 2021 года, и порядок возврата средств гражданам» — сообщила Алчеева.

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По ее словам, это грозит массовым исключением туроператоров из соответствующего реестра, если они не смогут найти другой путь обеспечить финансовые гарантии. Варианты — продлить договор страхования финансовой ответственности, получить банковскую гарантию, либо платить взносы в Фонд персональной ответственности, составляющие не менее 7% от общей цены проданного туристического продукта.

«Да, мы предлагаем реформировать механизм финансовых гарантий исполнения туроператором обязательств перед своими клиентами. Необходимо уходить от модели „нет договора страхования — нет места в реестре“. Инструменты фингарантий нужно менять, они должны быть многоуровневые, и самое главное — не только на бумаге, но и на практике», — заявила в беседе с изданием Юлия Алчеева.

Спасти индустрию, по словам страховщиков, может гарантийный фонд, создание которого предусматривает законопроект об электронной путевке. Правда, участники туристического рынка в целом отзываются об этом негативно.

«В части поправок, внесенных ко второму чтению, в соответствии с которыми предлагается ввести новый механизм финответственности туроператоров — создать некий гарантийный фонд, формируемый за счет туристских взносов, — должен отметить, что в предложенном виде этот механизм неприемлем. Почему деньги, собранные с туристов в гарантийный фонд, должны идти не только на защиту их прав, но еще и на инвестиции в никому непонятные инвестиционные проекты? Но что может быть с инвестициями, мы все понимаем. И как тогда будут защищены права туристов? Тем более что контроль за этим гарантийным фондом поправками предлагается возложить на коммерческую организацию», — говорит заместитель гендиректора TUI Россия Александр Сирченко.

На данный момент высока вероятность того, что закон будет принят именно в таком виде, говорят эксперты.