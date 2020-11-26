Какие ошибки допускают работодатели при найме иностранцев, и как их избежать. Бесплатный вебинар 8 декабря

Очень часто встречаются истории, когда работодатель, устраивая на работу иностранного гражданина, впоследствии сталкивается с проблемами.
Самая, пожалуй, частая — нарушение валютного законодательства. Иностранцу платят зарплату из кассы, в итоге прилетает штраф от налоговиков. Но не единственная.
Так, есть следующие ошибки, которые допускают работодатели при найме иностранца:
- ошибки при уведомлении МВД;
- ошибки при оформлении трудового договора;
- ошибки в разрешительных документах иностранного сотрудника.
Штрафы тут не намного меньше, чем при нарушении валютного законодательства. Для должностных лиц до 50 тысяч, а для юрлиц — до 1 миллиона. Считай, заплатил штраф — и в банкротство.
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