Верховный суд решил в пользу бизнеса дело по взаимозачету налоговой переплаты и недоимки

Верховный суд решил в пользу бизнеса спорный вопрос о начислении пеней за неуплату одного налога при наличии переплаты по другому. По мнению суда, если налогоплательщик заранее попросил зачесть переплату, но фактически это произошло уже по истечении срока, пени на недоимку начислять нельзя.

ООО оспаривало начисление ему пени за несвоевременную уплату одного налога при одновременной переплате другого. Компания в июле 2018 года подала декларацию по налогу на прибыль за первое полугодие, где заявила о переплате 328,43 млн руб. В августе «Борец» попросил налоговиков зачесть 150 млн руб. из переплаты на текущий НДС. Инспекция уведомила компанию, что примет решение по окончании камеральной проверки.

В итоге зачет состоялся лишь 29 октября, тогда как срок для уплаты НДС истек 25 октября. За просрочку выставили пеню в 66,8 тыс. руб. (позднее снижена до 18 тыс. руб.).

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Общество обжаловало действия налоговиков, но арбитражные суды трех инстанций отказали, сочтя начисление пени законным. После этого компания обратилась в ВС, подчеркнув, что госказна не понесла потерь, так как на момент срока уплаты НДС в ней уже была переплата по налогу на прибыль. Дело передали в экономколлегию, которая удовлетворила иск и признала действия налоговиков незаконными, пишет «Коммерсант»

В постановлении от 18.11.2020 № 305-ЭС20-2879 Верховный суд отметил, что при наличии переплаты и недоимки по одному и тому же налогу никаких действий от налогоплательщика не требуется и просрочка не возникает. Но здесь переплата возникла по налогу на прибыль, в то время как компании нужно было оплатить НДС. Обязанность налогоплательщика состоит в том, чтобы «заблаговременно представить» в инспекцию налоговую декларацию и заявление о зачете переплаты, что ООО и сделало.

Налоговики вправе принять решение о зачете в течение десяти дней после окончания камеральной проверки, что на практике может произойти уже после истечения срока для уплаты недоимки. Однако, подчеркнул ВС, пеня — не наказание, а мера, «которая стимулирует к добросовестной уплате» налогов в срок, и одновременно «мера имущественной ответственности, призванной компенсировать ущерб, понесенный бюджетной системой» в случае просрочки. В данном случае незаконного пользования средствами бюджета нет, а момент зачета переплаты зависит от усмотрения инспекции и вне контроля налогоплательщика.