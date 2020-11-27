Отменена часть требований к малому бизнесу, участвующему в закупках госкомпаний

Отдельные требования к малому и среднему бизнесу, участвующему в закупках государственных компаний и корпораций, будут упразднены, сообщает пресс-служба Правительства.

Согласно новому постановлению, подписанному Михаилом Мишустиным, теперь у бизнесменов не будут требовать документы, подтверждающие принадлежность их компаний к субъектам малого или среднего предпринимательства. Вместо этого инициатор закупки должен самостоятельно выяснить, есть ли сведения о потенциальном исполнителе в едином реестре МСП.

Аналогичное правило распространяется и на самозанятых: при проведении закупок с их участием предписывается проверять информацию на сайте ФНС. Это избавит плательщиков налога на профессиональный доход от необходимости собирать справки для подтверждения своего статуса.

«Решение поддержит малые и средние предприятия, упростит их участие в закупках госкомпаний и снизит количество административных процедур», — отмечается на сайте Кабмина.