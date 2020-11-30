С 1 февраля 2021 в чеке ККТ надо указывать номенклатуру

В настоящее время ИП на спецрежимах могут не «расшифровывать» перечень покупок в кассовом чеке. Им достаточно указать, что продан «товар», «позиция по свободной цене» и т.п.

Начиная с февраля 2021 года не только название товарной позиции, но и ее объем, а также количество обязательно должно прописываться в кассовом чеке. То же самое касается и чеков, выдаваемых при оказании определенных услуг или выполнении различных работ.

Об этом напоминает ФНС.

Неисполнение этого требования считается нарушением порядка и условий применения ККТ, ответственность за которое также предусмотрена частью 4 статьи 14.5 КоАП, штраф с должностного лица в размере от 1 500 руб. до 3 000 руб., с юрлиц от 5 000 руб. до 10 000 рублей. Такая же ответственность ляжет на пользователя ККТ, если у него не достоверно указаны ФИО кассира, осуществляющего расчеты.

Ненаправление покупателю кассового чека в электронном виде на электронную почту или номер телефона повлечет предупреждение или взыскание штрафа в размере 2 000 рублей с ИП и 10 000 рублей с организации.