Кредиты по ставке 0% позволили сохранить более миллиона рабочих мест. Так считают в Минэкономразвития

В Минэкономразвития считают, что кредиты бизнесу под 0% позволили сохранить 1,2 млн рабочих мест.

Там подсчитали, что всего было заключено 39 тыс. кредитных соглашений на сумму около 102 млрд руб.

«По программе кредитования для выплаты заработной платы под 0% заключено 39 тыс. кредитных соглашений на сумму около 102 млрд рублей. Заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова отметила, что беспроцентные кредиты оказались своевременной помощью бизнесу в условиях пандемии и позволили поддержать 1,2 млн рабочих мест. Субсидию получили предприниматели и организации, включенные в список пострадавших отраслей, в том числе субъекты малого и среднего бизнеса», — сказали в пресс-службе.

Программа субсидируемых государством кредитов на выплату зарплаты и пополнение оборотных средств действовала до 1 октября, в ней приняли участие около 50 банков.

По материалам «ТАСС».