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Налоговый мониторинг ФНС — предложение, от которого сложно отказаться?

ФНС заявила об удвоении количества участников налогового мониторинга с 2021 года. К 95 компаниям, уже работающим в системе, присоединятся еще 116.

Участники мониторинга открывают удаленный доступ к своим учетным сведениям или к витринам данных, которые интегрированы с информационно-управляющей системой предприятий со встроенными контрольными процедурами. Это дает налоговикам возможность дистанционного контроля и сокращает объем документов.

Сейчас к системе могут подключиться компании с годовыми доходами и активами от 3 млрд руб. и суммой налогов более 300 млн руб. 11 ноября Госдума приняла в первом чтении законопроект, который сразу втрое снижает эти пороги. По прогнозам экспертов под налоговый мониторинг будут попадать около 7 тыс. компаний.

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Партнер КПМГ в России и СНГ Иларион Леметюйнен пояснил «Коммерсанту», что основные плюсы мониторинга для бизнеса — отмена выездных и камеральных проверок, а также возможность использования мотивированного мнения налогового органа.

Кроме того, сокращается глубина проверки налоговой отчетности — со стандартных трех лет до года в течение отчетного периода и последующих девяти месяцев.

Эксперты объясняют интерес компаний к налоговому мониторингу не только его преимуществами в виде отмены проверок, но и сложившейся практикой контроля. По словам руководителя направления разрешения налоговых споров Bryan Cave Leighton Paisner Александра Ерасова, большая часть контроля сейчас сместилась на допроверочную стадию. «Мы по своим клиентам видим, что основная масса запросов от налоговиков идет в рамках предпроверочной аналитической работы,— сказал он — Очень распространено истребование документов по конкретным сделкам, при этом список запрашиваемых документов может занимать несколько листов, как в рамках выездной проверки«. По словам эксперта, компании сейчас задаются вопросом: что будет после перехода на налоговый мониторинг — избавление от налоговых проверок или же наоборот — одна непрекращающаяся проверка».
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Неофициально в компаниях говорят о предложениях от налоговиков, «от которых сложно отказаться».

Речь, например, идет о снижении доначислений по итогам проверок в спорных случаях в обмен на переход на систему мониторинга. «Коллеги из налоговых инспекций и центрального аппарата ФНС действительно могут предлагать налогоплательщикам вступать в систему, направляют запросы с просьбой прокомментировать планы относительно присоединения. При этом мы видим примеры, когда, в частности, при внедрении новых IT-систем компании откладывают вступление в мониторинг, и это принимается налоговиками — вряд ли уместно говорить о давлении со стороны ФНС»,— сказала «Ъ» партнер PwC, руководитель группы повышения эффективности налоговой функции Екатерина Рябова.

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В конце 2019 года вышли директивы правительства о необходимости перехода компаний с государственным участием на налоговый мониторинг.
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